Energía en la UE: un plan por afinar pero con la convicción de que hay que compartir la carga

Todos estos pilares ya habían sido consensuados por los ministros de Energía el viernes pasado, no sin un intenso (y en ocasiones tenso) debate. La sorpresa ha sido que Von der Leyen ha subrayado que las negociaciones para limitar el precio del gas no están enterradas, sino que siguen activas. Era el punto más polémico y seguirá siéndolo, por el modo en que se miden las cosas en Europa: en el sistema comunitario, las plantas de gas a menudo fijan el precio de la electricidad. Las centrales eléctricas que no funcionan con gas venden su electricidad a los elevados precios resultantes, aunque no tengan que pagar enormes facturas por el gas. Bruselas, ahora, quiere eliminar cualquier exceso de ingresos que generen las plantas eólicas, solares, nucleares y de biomasa bajo este sistema, según el borrador de propuesta de la Comisión, adelantado por medios como Reuters.