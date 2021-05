A Mamen Mendizábal le cambia el rostro con lo que ha hecho Cristina Pardo tras entrevistarla

Mamen Mendizábal ha sido una de las invitadas de este domingo en el programa Liarla Pardo de LaSexta que presenta Cristina Pardo.

La todavía presentadora de Más Vale Tarde ha acudido precisamente a hablar del anuncio de su marcha del programa, noticia que dio a conocer este viernes a través de sus redes sociales.

Mendizábal ha explicado que está contenta con la decisión, que le permitirá tener otro tipo de vida y dedicarse a otros proyectos, dentro de LaSexta, relacionados con el periodismo. Aun así, no ha aclarado qué hará.

Pardo ha puesto a su compañera imágenes de su trayectoria en la cadena, incluyendo la entrevista que hizo hace no mucho a su padre con motivo de la promoción de Palo y Astilla, un programa de entrevistas que también presenta.

Al final de la entrevista, la presentadora de Liarla Pardo se ha emocionado al despedir a Mendizábal. “Bueno, ya sabes que han sido muchos años juntas, yo sólo espero que te vaya muy bien, sabes que te tengo mucho cariño”.

“Yo te quiero muchísimo, Cris”, ha respondido Mendizábal agarrando la mano de su compañera.

“Yo también”, ha dicho Pardo, “espero que tengas muchísima suerte y que pases a ser mucho más feliz, que al final es de lo que se trata”.

“Claro y a seguir luchando y dando guerra”, ha contestado Mendizábal, que ha observado cómo Pardo comenzaba a emocionarse y a soltar alguna lágrima que trataba de sofocar abanicándose con sus papeles.

Algo que ha provocado la reacción de Mendizábal: “Oye, no me pongas ahora tú también la lagrimita, que vamos a acabar fatal. Es que no doy crédito con esto que me estás haciendo”.

Pardo se partía de risa mientras su compañera amenazaba en broma con ponerse la mascarilla y marcharse. “Como mi padre, que cogió y se levantó”.