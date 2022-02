¿Cuál es el papel de Europa ante la escalada en Ucrania?

Pool via Getty Images

Los movimientos de las últimas semanas, al menos, sirven para analizar cómo se han comportado los dirigentes europeos al respecto y lo que tendrán que hacer ahora, cuando el castillo de naipes yace tumbado sobre la mesa. Destaca el loable empeño del presidente galo por impedir la que podría ser la mayor guerra en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, cuando otros no lo han intentado. Por mucho que Francia tenga este año la presidencia de turno de la Unión Europea, Macron no ha ido hablando en nombre de Bruselas, de los Veintisiete. No ha habido tanta unidad de acción en el club comunitario como sería necesaria. Alemania ha ayudado -la fórmula del Cuarteto de Normandía, con París, Berlín, Kiev y Moscú ha sido la única exitosa para lograr acuerdos en estos años y era la gran esperanza de una salida pacífica- pero lo ha hecho con menor fuerza y exposición que en la era Merkel.