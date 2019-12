Después de "Malaquito de Memphis" llega esto: directo al top de 'Ahora Caigo'

El programa de Arturo Valls, Ahora Caigo, suele dejar momentos de lo más divertido... si no eres tú el concursante. Los nervios, el poco tiempo, el miedo a caer por la trampilla... Son muchos factores en contra para hallar la palabra adecuada en el espacio de Antena 3.

Lo vivió hace unos días Leticia, una concursante cuyo desesperado intento por encontrar la respuesta a una pregunta sobre el Atlético de Madrid se hizo viral: “Malaquito de Memphis”, “Aladino de Murcia”... Trampilla y para abajo, eso sí, con fama universal por los siglos de los siglos.

Hoy le ha pasado a Marcos, en su turno. Le tocaba contestar a ”¿Qué popular villancico fue la primera canción que se transmitió desde el espacio”.

La respuesta no parecía muy difícil: J_N_L_ __LL_. Pero claro, otra vez los nervios. “Jingle Wells”, “Jangle Wells”... “No me lo puedo creer”, terminó reconociendo el resignado Marcos. Su ristra de intentos no tiene desperdicio, y la risa de Arturo Valls, tampoco.

Obviamente, la opción correcta era “Jingle Bells” y, sí, lo ha dicho después del tiempo. Al menos le queda un consuelo. Se va directo a los momentos ‘top’ del concurso.