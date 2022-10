Díaz Ayuso publica un nuevo tuit y muchos esperan que explique cómo logra lo que dice

Carlos Alvarez via Getty Images

“Y mientras el Gobierno hipoteca a generaciones enteras con el dinero que no tenemos, Madrid se financia sin quebrar las cuentas ni endeudar a los ciudadanos”, escribe Díaz Ayuso en su último tuit del día. Junto al mensaje, un enlace que dirige a la web de la Comunidad de Madrid, página en la que se puede leer el siguiente titular: la Comunidad de Madrid realiza su tercera emisión pública de bonos verdes, logrando 500 millones de euros a siete años.

Y mientras el Gobierno hipoteca a generaciones enteras con el dinero que no tenemos, Madrid se financia sin quebrar las cuentas ni endeudar a los ciudadanos. https://t.co/r5gufFSQX4

Poco después de su publicación, el tuit de Isabel Díaz Ayuso sumaba más de 300 respuestas y se aproximaba a los 500 retuits. Entre muchos de esos comentarios se pueden leer los de aquellos que no entienden cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid consigue no endeudarse emitiendo bonos verdes de deuda: “Está probando hasta que punto la gente no entiende conceptos financieros básicos”, escribía @jjjZZtop poco antes de explicar en otro tuit cómo funciona el proceso.