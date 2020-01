El cartel que le dejó a su vecino y que ya es un fenómeno en Twitter: "Para la persona que toca el piano..."

Un usuario de Twitter ha logrado que una de sus publicaciones se convierta en todo un éxito viral.

“Tengo un vecino que toca el piano y siempre que lo hace, quito todo y me pongo a escucharlo, y la otra tarde volvio a tocar, hacia tiempo que no tocaba y me inspiré y le puse esto en el ascensor”, ha escrito en la publicación, que en pocas horas tiene ya más de 3.600 me gusta y más de 400 compartidos.

En la nota pegada en el ascensor se puede leer un “atención” en grande y, al contrario que en otros carteles, el mensaje es totalmente positivo.

“Para la persona que toca el piano: nunca dejes de hacerlo”, empieza diciendo el cartel. “Tocas de maravilla, suena genial y me encanta escucharte. Me alegras el día cuando lo haces”, continúa.

Y hace una petición al resto de vecinos: “Por favor, no quitéis el cartel, que lo quite la persona cuando lo vea. El cartel no molesta y no cuesta nada alegrarle el día a alguien”.