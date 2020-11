El chef Raül Balam hace pública su adicción a las drogas

En el documental, Balam se sincera y relata junto a su madre todos los problemas que le ocasionó su adicción. “El Raül que había antes nunca pegó, pero te hundía con la mirada. Mis padres me temían. La gente que trabajaba conmigo me odiaba. Llegó un momento en que perdí el control. Solo pensaba en consumir, consumir, consumir. Si el servicio había ido bien, ¡a celebrarlo! Y si había ido mal, a ahogar las penas con consumir, consumir, consumir”, dice al comienzo de la cinta.

“Yo siempre seré adicto. Es como un celiaco, por mucho que no tome harina, siempre será celiaco. Lo único que tiene que hacer es no comer harina para que no le duela la barriga. Pues a mí me pasa lo mismo”, asegura.

Balam subraya que “es un proceso muy largo” y que “dejar las drogas es muy fácil”. “Yo dejé las drogas ese día, entré en un centro, me desintoxicaron y ya las dejé. Pero reeducar un cerebro es lo más complejo que hay. Es como un ordenador, hay que borrar el disco duro y volver a hacerlo de nuevo”, admite.

También su madre relata cómo vivió la experiencia: “Yo veía que tenía actitud extrañas, pero me costaba entender que eso era una enfermedad. Pensaba que sería cosa de 15 días, y no era así. Le echó cojones”.