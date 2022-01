El comentario que le han dejado en YouTube a Rosalía es historia de España

Rosalía es una de las estrellas más importantes que tiene España en la actualidad y buena prueba de ello es la cantidad de reproducciones que tienen sus canciones en YouTube.

La Fama, uno de sus últimos temas, cuenta con más de 63 millones y cientos de comentarios en la plataforma de reproducción de vídeo. Lo curioso es que uno de esos comentarios está logrando una importante repercusión en redes sociales por la historia que cuenta.

Explica un joven que esa canción casi le causa la muerte pero que “también me dio la vida”. Era un martes 14 de diciembre y, después de aprovecharse de una oferta de Telepizza, mientras sonaba este tema de fondo, fue atropellado por un patinete eléctrico.

“Fui a cruzar el paso de peatones y noté como mi cabeza giraba y veía todo al revés, no me acuerdo de nada más después de eso. Negro. Al día siguiente me desperté en el hospital, me dijeron que me había atropellado un chaval en patinete eléctrico”, relata.

Además del dolor por las quemaduras, cuenta que también sufrió por perder la pizza pero, como dice el refrán, dios aprieta pero no ahoga: “Cuando ya asimilo dónde estoy y qué ha pasado me giro y veo en la camilla de al lado la chica mas guapa que he visto en mi vida tumbada con la cara llena de heridas y un brazo escayolado. Ella también había tenido un accidente hace unos días y estaba fatal”.

Después de varios días de charlas y risas decidieron verse fuera y ahora son pareja: “Creo que es la mujer de mi vida, sí chicos, encontré a la mujer de mi vida cuando me atropellaron con un patinete mientras escuchaba Rosalía”.

La cuenta @ceciarmy se ha hecho eco del comentario y ha logrado una importante repercusión en redes: tiene más de 36.000 ‘me gusta’ y más de 4.000 compartidos.