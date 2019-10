El corte de Kiko Matamoros a Paz Padilla en 'Sálvame': "Que quede claro"

Sálvame ha vivido este martes uno de sus programas más tensos. El enfrentamiento entre Ylenia y Kiko Matamoros a cuenta de Rafa Mora ha dejado una de las tardes más complicadas para Paz Padilla, presentadora del formato.

Padilla ha sabido capear el temporal y ha demostrado su solvencia para manejar a sus colaboradores cuando hay tensión en el ambiente. Pero eso no quita para que, de vez en cuando, se lleve algún corte.

En esta ocasión, la presentadora se ha llevado un corte de Kiko Matamoros. Todo ha empezado con la línea amorosa de Sofía Suescun, en la que explica sus relaciones sentimentales. En ese momento, Padilla ha hecho una broma y ha especulado con una posible relación entre Matamoros y Suescun, algo de lo que se habló en su día pero que nunca se ha confirmado.

El comentario de Padilla no ha gustado a Matamoros, que ha respondido rotundamente. “A mí no me gusta ese juego, ya he dicho que no pienso hablar nada por respeto a mi pareja”, ha afirmado.