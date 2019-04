El tremendo 'corte' de Kiko Rivera a los pocos minutos de empezar 'Supervivientes': nadie lo esperaba

Kiko Rivera podría tener una habitación en los platós de Telecinco. El hijo de Isabel Pantoja, que quedó finalista en GH Dúo y que también participó en Supervivientes, está de nuevo en Mediaset para comentar la llegada de su madre a la isla.

El hijo de la tonadillera ha empezado el programa fuerte: con un tremendo corte a su hermana Isabel, presente también en plató.

″¿Tú te hablas con tu hermano?”, le ha preguntado Vázquez a Chabelita.

“Yo sí”, ha respondido ella.

“Yo no”, ha dicho él tajante.

“No es nada que no se pueda arreglar. Hemos tomado decisiones que... ella ha hecho comentarios sobre mi mujer que eran desafortunados. Ella ha sido mi debilidad pero mi mujer es mi vida”, ha afirmado Rivera en referencia a algunas frases de su hermana sobre el paso de él y su esposa por GH Dúo.

“Yo tampoco sabía que le habían molestado. Todos tenemos derecho a equivocarnos, pido perdón. Ella me imitaba en la casa y no me sentó bien”, ha reconocido ella.

Vázquez ha intentado poner paz entre ambos y ha logrado que se den un abrazo.