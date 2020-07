El director de 'The Lancet' dice que permitir el 8-M en Madrid fue "un error y una grave imprudencia"

El director de la prestigiosa revista médica The Lancet, Richard Horton, ha asegurado que fue “un error y una grave imprudencia” permitir “cualquier concentración importante de personas” el 8 de marzo, incluidas las marchas feministas.

En una entrevista en El Mundo, admite que ese día era una fecha importante en el calendario, pero subraya que “permitiendo esa manifestación, sin duda hubo gente que resultó infectada por el virus y murió como resultado de eso”.

“A mí me resulta inexplicable que un Gobierno haya permitido que eso ocurriera”, ha aseverado Horton, quien ha afirmado que los científicos tenían que saber que una concentración de gente así en aquel momento era algo “muy peligroso”.

″¿Cómo puede un científico no levantar públicamente la voz, no criticar esa decisión y no pedirle al Gobierno que desconvoque esa manifestación? Para mí es un misterio”, ha continuado antes de denunciar que ha habido científicos que “se han olvidado de que su primera obligación es servir a la ciudadanía” y han “considerado que su papel era apoyar a los políticos”.