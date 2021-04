El enfado de Santi Rodríguez con lo que ha visto en las últimas semanas

El humorista Santi Rodríguez escenificó este sábado en laSexta Noche el enfado que tiene con las restricciones que ha habido durante estos últimos días y toda la Semana Santa.

“No comprendo que puedan venir franceses a España y yo no pueda llevar a mi hija a Sevilla y tenga que dejarla en el primer sitio que pueda coger un tren. La llevas temblando porque no me pregunten a dónde voy cuando simplemente voy a llevar a mi hija para que estudio”, afirmó.

Rodríguez aseguró que hay cosas que no se han hecho del todo bien. Por ejemplo, también se quejó de que haya tenido que actuar en teatros de mil personas con poco más de cien espectadores. “Luego viajes en el metro, en el AVE o en un avión y están a reventar”, apuntó.

“Durante un año las medidas en todos los niveles han sido que los teatros habría que cerrarlos y poner muchas medidas de prevención, que están muy bien. Pero luego ves este tipo de ejemplos en los que no se cuida y humildemente me planteó si se han hecho bien las cosas, a todos los niveles”, dijo.