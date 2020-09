El enfado de una enfermera con Díaz Ayuso: "Confínate tú; a nosotros danos otras soluciones"

Este lunes han comenzado las restricciones a la movilidad en 37 zonas del sur de la Comunidad de Madrid con el objetivo de tratar de disminuir el ritmo de contagios por coronavirus.

La medida adoptada por el gobierno de la región, que preside la ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso, no ha convencido a los expertos ni a los sanitarios. Estefanía Gutiérrez, una enfermera del sur de Madrid, ha dejado constancia de su enfado con una carta difundida en su perfil de Facebook.

“Sabes que faltan sanitarios en los centros de salud del sur de Madrid y giras la mirada, en cambio no dudas en movilizar policía local, nacional y Guardia Civil para asegurar que se cumple el despropósito de confinamiento que has organizado”, ha comenzado la sanitaria.

Gutiérrez ha proseguido que lo que se está haciendo se podría llamar arresto domiciliario: “Si no vas a contratar a un médico que me haga el seguimiento de la covid-19, pero vas a ponerme un policía en la puerta de casa para asegurarte de que no salgo, no lo llames confinamiento, llámalo arresto domiciliario”.

La enfermera ha asegurado que si en una pandemia se decide rodear de policías y no de sanitarios no se está protegiendo al pueblo. “Lo estás condenando a muerte”, ha especificado.