"Soy gilipollas. Tengo la inteligencia justa para pasar el día"

La primera en ser eliminada fue Mahi, después Fabio y ya finalmente Albert, que se ha destapado como el gran supervivientes de la isla.

Eso sí, a carisma es imposible ganar a Omar Montes. El concursante dejó un momento que pasará a la historia de la tele. Después de una prueba en la que había que completar un puzzle, Montes se sinceró sobre sí mismo.

“El último día he aprendido otra cosa más de mi que no sabía, que la tenía medio más o menos, pero no lo sabía del todo. Que soy gilipollas. De los 20 puzzles todos los he perdido. Tengo la inteligencia justa para pasar el día”, ha afirmado entre las risas de los espectadores.