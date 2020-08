El incómodo momento de una periodista de 'Espejo Público' con un microbiólogo: "Yo no entiendo de esto"

El prestigioso microbiólogo Raúl Ortiz de Lejarazu ha pasado este martes por Espejo Público, de Antena 3, para analizar la situación del coronavirus en España. El experto ha admitido que los datos de España “no son buenos” y se ha mostrado preocupado por que ya haya ingresos en UVI “con una cierta proporción”.

Ante estas palabras, la presentadora, Lorena García, ha querido saber si Ortiz de Lejarazu calificaría lo que se está viviendo como una segunda oleada. Pero su respuesta no se la esperaba.

“Dependiendo de cómo y quién se imagine la segunda ola. ¿Tú cómo te la imaginas? Yo creo que es importante”, ha preguntado el experto, descolocando a la periodista, que ha acertado a replicar: “Yo no entiendo de esto. Y me gusta hablar con los expertos, que por eso le entrevisto a usted. La situación, como mínimo, es preocupante. No sé si llamarlo segunda ola o no”.

“Ya, pero fíjate que los periodistas tenéis el don de transformar el pensamiento de las personas a través de vuestras palabras, es muy importante que cuando lanzáis una palabra, se sepa qué se está diciendo. ¿Tú qué entiendes cuando lanzas segunda onda?”, ha repetido el experto.

“Pues algo similar a lo que vivimos en marzo y abril, un número de casos muy elevado”, ha respondido García. “Eso es probable que no ocurra. Por eso debemos, en grandes cadenas de difusión como es Antena 3, grandes medios, cuidar mucho las palabras”, ha zanjado Ortiz de Lejarazu, quien ha señalado que sí podremos tener otras ondas menores y que es posible que estemos iniciando una onda pequeña.

“Tomo nota, no vuelvo a preguntar por una segunda onda”, ha respondido la periodista al final de la entrevista.