Antonio Resines volvió este miércoles a El Hormiguero (Antena 3) para realizar su sección, en la que hace de juez ante el invitado, que en este caso era el actor Jesús Vidal.

El intérprete de series como Los Serrano respondió a las preguntas que le iban haciendo las hormigas, pero en una de ellas, una intervención de Pablo Motos le hizo mencionar a David Broncano, el conductor de La Resistencia, espacio donde también colabora.

Tras mostrarse completamente en contra de las bodas temáticas que no sean en Ibiza, Motos le preguntó al intérprete si le molesta que no le reconozcan mientras va por la calle. “A mí me llaman el nuevo ‘amiguito’ de Pablo Motos”, le contestó Resines.

“Te va a dar un prestigio enorme”, le comentó el presentador en el habitual tono distendido del programa. “Hombre, qué prestigio. Era el amigo de Broncano y ahora soy el ‘amiguito’ de Pablo Motos”, sorprendió Resines con su declaración.

“He pasado de categoría, ahora soy mainstream y trendingtopic”, añadió, provocando la carcajada de los presentes.