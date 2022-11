El patrimonio de la alcaldesa de Marbella, el primer escándalo de corrupción de la 'era Moreno'

Europa Press News via Getty Images

Ángeles Muñoz es una histórica del PP de Andalucía. Médica de familia de profesión, dejó este oficio en 1994, cuando pidió una excedencia para ejercer un cargo público. Y desde entonces hasta ahora, tres décadas en la política. No ha vuelto a ponerse una bata blanca.

Un patrimonio que Muñoz no actualizó en su declaración de bienes hasta que la prensa comenzó a publicar las primeras informaciones y que, según han informado estos rotativos, la regidora ha intentado frenar con amenazas de querellas a través del Ayuntamiento .

Daniel Perez via Getty Images

“El PP de Andalucía no tiene ningún alcalde o alcaldesa imputada ni investigada. Lo que no podemos hacer es inculpar, por así decirlo, a personas que tienen un familiar que está siendo investigado. El PP actúa cuando hay una acción judicial en torno a algún miembro, pero como ayer dijo la Audiencia Nacional, el Ayuntamiento de Marbella no ha sido utilizado para ningún tipo de operación que sea de carácter ilegal”, agregó el presidente andaluz.