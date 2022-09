El polémico tuit de las juventudes del PP que ha provocado multitud de críticas en Twitter

Si no llegas a fin de mes acuérdate de que el PP no ha votado a favor de subir el SMI, de bajar el IVA de la luz, del abono de transporte gratuito, de los 20 céntimos por litro de gasolina o de la limitación de la subida de los alquileres.



Pd: Sánchez no recauda. https://t.co/GWLgyvul2Z