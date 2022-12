El referéndum vuelve a la vida política

SOPA Images via Getty Images

“No va a suceder”, ha sentenciado Pilar Llop, de Justicia. “Son ilegales si no entran en la Constitución”, ha sumado Pilar Alegría, de Educación y portavoz del PSOE. “No va a haber referéndum”, agregaba Miquel Iceta, de Cultura y exlíder de los socialistas catalanes. “No va a haber referéndum en Cataluña con un Gobierno de Pedro Sánchez”, insistía María Jesús Montero, de Hacienda.

Lo cierto es que la propuesta de Illa no es nueva: los socialistas ya acordaron con ERC en la Mesa de Diálogo que los acuerdos salidos de estas reuniones entre el Gobierno español y el catalán fueran sometidos a consulta ciudadana .

Pero desde el PSOE enfrían las expectativas de los republicanos. “El puzzle ya está completo, no hay más, se acabó”, respondía un destacado dirigente socialista.

Ese puzzle comenzó con la sedición y se ha completado con la malversación. Temas a los que el Gobierno dio largas en muchas ocasiones, dando a entender que no saldrían adelante y que finalmente sí se han llevado a cabo.

Por eso ahora hay quien no se fía de que el Ejecutivo no vaya a pactar una suerte de referéndum, ya sea vía consulta o no. Así lo expresaba Cuca Gamarra, portavoz del PP: “Intentarán llamarlo de otra manera para engañar a los españoles”.