El ticket de una farmacia que demuestra a miles de personas por qué se pagan impuestos

“Nunca me había fijado en el ticket de la farmacia, pero vi que estaba muy desglosado el valor real de las medicinas y lo que uno aporta y me pareció importante visualizar lo importante que es pagar impuestos para que todos nos podamos beneficiar de estas cosas”, afirma De Castro, que sufre lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípido, fenómeno de Raynaud, síndrome de Menière e hipotiroidismo de Hashimoto.

Desde octubre del 2018, cuando le salió un trombo en la pierna y comenzaron a hacerle pruebas, hasta marzo del 2021, cuando le concedieron la incapacidad permanente total y dejó de trabajar en un centro de menores de la Comunidad de Madrid, estuvo pagando el 40% del total.

“Me gastaba al mes entre 60-70 euros y eso que no cogía todos los medicamentos porque todos los tratamientos no me los podía permitir”, detalla De Castro, que recuerda que cremas como el Methofill no se las compraba habitualmente.

La autora del tuit cifra en casi 3.000 euros la cifra anual que tendría que pagar solo en medicinas para sus patologías. “Siendo mileurista no te puedes permitir todo eso y como yo hay mucha gente. Hay que estar más que agradecidos al sistema que tenemos en España”, llega a decir De Castro, que señala que aparte habría que sumar las visitas médicas, pruebas, ingresos hospitalarios, etc.

Pero no todo el mundo parece de la misma opinión, como ella misma ha podido comprobar en Twitter. Su publicación, que se ha hecho viral con más de 4.500 compartidos y 14.800 me gusta, ha recibido respuestas de todo tipo hasta el punto de tener que silenciar el mensaje.

“Llegó un momento en el que comenzaba a aparecer Venezuela, Cuba, el chalet del coletas, y una serie de tonterías y faltas de respeto que no tenían nada que ver. Es independiente ser de izquierdas o de derechas. Estamos hablando de que en España gracias a los impuestos de todos podemos tener alcantarillado, recogida de basuras, pensiones, sanidad y educación pública”, afirma molesta.

″¿Qué tendrá que ver el Falcon? Todos tenemos claro que los que gobiernan tendrían que agarrarse y no tener tantas consejerías, asesores, etc. No estábamos hablando de eso”, sentencia.

De Castro insiste en que una bajada de impuestos solo puede repercutir negativamente a todos. “Es lo que pienso. La gente se confunde y por ejemplo no te están poniendo las vacunas del covid gratis, las estamos pagando”, concluye.