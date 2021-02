El torero Víctor Puerto compara la tauromaquia con la homosexualidad

“Uno puede estar a a favor o en contra, pero son tantos palos y de esta manera tan dictatorial que no tengo más remedio que salir y mandar esa carta no ya como torero, si no como vecino”, ha proseguido.

Víctor Puerto, ha querido comparar la prohibición de los toros con la homosexualidad. "Es como si digo a mi no me gusta la homosexualidad, pues no se le va a atender en el ayuntamiento" ¿Qué opinas? Te lo estamos contando en #LaHoraDeLa1 pic.twitter.com/Uej1ccewAr

Puerto, entonces, ha hecho una comparativa polémica respecto a la homosexualidad: “Como a este señor (José María Calado) le dé por decir ‘como a mí no me gusta por ejemplo la homosexualidad, a cualquier vecino que no piense como yo no se le va a atender en el Ayuntamiento’”.

El especialista en televisión y colaborador del programa, Borja Terán, rápidamente le ha dicho que “los derechos humanos no están a debate”. “Yo no quiero ningún debate”, le ha contestado el diestro.

Cristina Fernández, la presentadora del espacio, también le ha advertido que no ha hecho la mejor comparativa.