El tremendo cabreo de Patricia Pardo con lo que vio: "¿De verdad esto está pasando en España?"

La presentadora de El programa del verano y estos días de Ya es mediodía, Patricia Pardo, se indignó este lunes al ver unas imágenes emitidas en el espacio de Telecinco.

Junto al resto de contertulios de Ya es mediodía, Pardo habló de la dramática situación que vive el barrio madrileño de Usera, donde los casos por coronavirus la han convertido en uno de los focos de Europa con una incidencia de 585 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas.

La presentadora conectó con la reportera Inma Rivas, que se había desplazado a la zona para informar de si se estaban cumpliendo las medidas y esa recomendación de la Comunidad de Madrid de no salir de casa.

La periodista, muy enfadada, dijo que no. En el reportaje mostró a personas con la mascarilla bajada o directamente sin ella, otras que no cumplían la distancia de seguridad. Al final, habló con un hombre que estaba jugando al ping pong en un parque con otras personas.

“No me gusta la mascarilla y si puedo no la llevo. En los jardines, en los parques debe ser libre, es obligatorio pero yo me lo paso”, le comentó a Rivas uno de los hombres. “Sabe que si usted se lo pasa, me está poniendo en peligro a mí”, le contestó la periodista.

Entonces, el hombre le replicó que eso es lo que se dice, pero que él se la pone cuando va a un comercio y que se “lava la boca con agua oxigenada para matar las bacterias”.

“No me extraña que Inma Rivas tenga un cabreo monumental. ¿Esto cómo se explica? Quiero ser libre, dice el señor. En el cementerio de la Almudena también había mucha gente libre, limpiándose con agua oxigenada la boca, ¿de verdad esto está pasando en España?”, afirmó Pardo cuando han devuelto la conexión al plató.