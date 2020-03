El vídeo de José Manuel Soto en plena cuarentena que escandaliza en Twitter

También recuerda que hizo la mili y que en su casa eran nueve hermanos y siempre se hacía lo que dijera su madre. “Y yo si me dicen que tengo que estar encerrado estoy encerrado”, dice desde un lugar al aire libre.

En Alemania están permitiendo hacer deporte de forma individual, por qué aquí no?? Pregunto... No sé qué pensais... pic.twitter.com/dOP9EBsb5k

“Yo, repito, lo que me manden lo haré. Pero creo que tener a la gente encerrada tantísimos días al final va a traer...”, dice antes de que el vídeo se corte de forma abrupta.

Una reflexión para este intelectual de la derecha(en este caso no es un titiritero). Si se permite salir a correr a todo el mundo. ¿cómo conseguirás tú correr sólo? ¿O quieres que se apruebe una norma sólo para ti? https://t.co/JCuWySUj2d

Se da la circunstancia de que hace sólo unos días el propio Soto publicó un tuit en el que afirmaba que su mujer estaba enfermaba.

“Mi mujer lleva 3 días con mucha fiebre, no sabemos si tiene el #Covid_19 porque no hay dinero para las pruebas, tampoco hay dinero para mascarillas ni para geles”, escribió antes de rematar: “El dinero en España está para Torras, Rufianes, sindicatos y chiringuitos feminazis, no tenéis vergüenza”.