El vídeo de Julio Anguita de hace 30 años que muchos creen que podría ser de hoy

El político andaluz no habló de España en concreto, sino de todos los modelos occidentales: “En los del este está claro lo que ha pasado, pero en los del oeste no responde al concepto profundo de democracia, que es libertad de un colectivo para lo que quiere hacer”.

Anguita, que expresó que si hubiera que defender las instituciones democráticas de aquel momento él iba a ser el primero en estar ahí, se mostró contrario al concepto de democracia existente: “A mí esto que hay no me satisface”.

El exdiputado aseguró que tras las primeras elecciones y ya creada la Constitución existía un problema “muy gordo” con ellas: “Democracia para mí no es el sufragio universal ni el estado, para mí significa capacidad de autogobierno de la sociedad, cómo quiere ella organizarse a fin de que la plena libertad e igualdad sean un hecho”.

La Clave (TVE), mayo de 1992: "¿Hay democracia en España?". Hoy el poder mediático no permitiría este debate en televisión. https://t.co/8ztBgpuXcL pic.twitter.com/WNLuELOEtw

“Ahora vamos a casos concretos de la calle. Cuando alguien no tiene la información y sí la urgencia de trabajar y de comer, cuando alguien no encuentra a veces canales para protestar o decir o se encuentra en una situación social tremenda, eso comienza que por la libertad que se le reconoce en derecho no puede ejercitarse”, afirmó.

Anguita también señaló que para él a la hora de hablar de democracia hay que profundizar en otras cuestiones como las económicas y sociales y no quedarse únicamente en el sufragio universal.

“Tengo que decir que estamos ahora en una democracia primitiva, balbuceante, rudimentaria y que esto que tenemos en España, Francia, Italia o Estados Unidos no responde al concepto democracia”, sentenció.

El vídeo de ese momento lo ha compartido en su perfil de Twitter el usuario Álvaro y en menos de un día ha logrado más de 34.000 reproducciones y casi 2.000 me gusta.