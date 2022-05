El vídeo del actor Víctor Clavijo sobre el fascismo que ha compartido hasta Pablo Iglesias

Un vídeo del actor Víctor Clavijo sobre el fascismo lleva dos millones de reproducciones. Esta vez, el intérprete ha doblado una escena de la película de Netflix No mires arriba.

El actor, metiéndose en el papel del personaje que interpreta Leonardo DiCaprio, hace un discurso sobre el fascismo: “Hoy quiero hablar sobre fascismo”. “Esto es un programa sobre política, no sobre Historia”, le contesta el presentador de televisión.

Clavijo comienza en ese momento su discurso: ”¡El fascismo no es historia! Está aquí, entre nosotros y vosotros no solo le quitáis importancia a esa amenaza, sino que la blanqueáis. Y es un cáncer silencioso que crece entre nosotros en la sociedad”.

“No queréis verlo ni oírlo. Se está extendiendo de tal manera que el enfermo del fascismo no sabe que lo tiene. Vosotros no alertáis del problema. Se puede ver con nuestros ojos todo ese discurso populista, lleno de odio y mentiras. Os va a acabar salpicando y si no hacemos algo por pararlo va a terminar tragándose todo”, prosigue.