Encontronazo entre Maroto y Mónica López: "La única pregunta que no me esperaba en TVE"

Ya en este siglo, Maroto ha señalado que “el principal avance social del PP, el que más oportunidades ha dado a los hombres y las mujeres, es el empleo”. “Y esto es una política social. No hay política social si no hay empleo”, ha comentado.

El senador ha añadido que el PP está reconocido “hasta por Pablo Iglesias” como el partido “que acierta en economía y en materia de empleo”. Algo que ha definido como “la seña de identidad del PP”.

“Eso no son políticas sociales, señor Maroto, pero bueno...”, ha replicado la presentadora. ”¿Cree que el empleo no es una política social? Esta es la única pregunta que no me esperaba en TVE. Este sí es un cambio en TVE”, ha dicho molesto Maroto.

“El empleo es la mejor política social, porque sin el empleo no se puede sufragar ni una otra política social”, ha añadido el político.

“Sabe que la pregunta iba encaminada en los derechos sociales, pero, evidentemente, sin trabajo y sin dinero no hay vida”, ha remarcado López. “Igual no ha visto la pregunta porque se proyectaba en la pantalla de atrás”, le ha espetado Maroto.

La presentadora ha señalado que sí que la ha visto y ha pasado a despedir a su invitado para dar paso a una noticia sobre Cataluña.