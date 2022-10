ERC avisa al Gobierno sobre los Presupuestos sin hablar de sedición: "Seremos ambiciosos y exigentes"

Lo ha hecho muy claramente Joan Margall, el encargado de representar este jueves a Esquerra Republicana en la Cámara Baja: “Estos Presupuestos no son nuestros presupuestos porque continúan perpetuando un modelo de Estado que tampoco es el nuestro. No lo ha sido ni lo será”.

“No negociar los Presupuestos no haría caer la monarquía ni el régimen del 78, sólo conseguiría que se prorrogaran los anteriores o que se intentaran aprobar con una mayoría más hostil para los intereses de Cataluña. No negociar significa perder”

Margall ha asegurado que “hace falta reconstruir las confianzas sobre una base diferente” porque “su crédito ya se ha terminado”. ERC cree que “es imprescindible” crear “un mecanismo de garantía” para que se produzca “un correcto nivel de ejecuciones del Estado en Cataluña”. “Y esto no va de si somos independentistas o no, va de que el primero en cumplir sus propias leyes debe de ser el Gobierno”.

“La negociación no ha hecho nada más que empezar y seremos ambiciosos y exigentes, como siempre”, ha anunciado Margall, quien ha lanzado este mensaje al resto de partidos independentistas catalanes: “Contrariamente a lo que algunos intentan dar a entender, no negociar los Presupuestos no haría caer la monarquía ni el régimen del 78, sólo conseguiría que se prorrogaran los anteriores o que se intentaran aprobar con una mayoría más hostil para los intereses de Cataluña. No negociar significa perder”.