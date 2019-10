Errejón consigue los avales para presentarse en Barcelona

La formación de Errejón, Más País, presentará candidatura por la provincia de Barcelona en las próximas elecciones del 10-N, según confirma la SER Barcelona. Finalmente han conseguido reunir los 5.000 avales (0,1% del censo electoral) que necesitaban para oficializar la candidatura, tras una ronda por las distintas universidades de la ciudad.

Todavía no se ha anunciado quién será el cabeza de lista de Más País, aunque todo apunta a que ocupará esta posición Raimundo Viejó, ex diputado de Podemos, y ex concejal de los comunes en el Ayuntamiento de Barcelona.