"Es la primera vez que me salgo de la sala de un cine...": estupor por la reacción de una joven al ver 'El rey león'

“Es la primera vez que me salgo de la sala de un cine por no poder ver la película... Y no porque no me hayan dejado, sino porque me ha sido imposible ver lo que hacen”. La joven que escribió esta frase no hablaba de Holocausto Canibal, de la enésima entrega de The Ring o Saw. Ni siquiera hablaba de la última película de Nicholas Cage. Hablaba de la nueva El rey león.

La reacción indignada de la joven en Instagram al ver la nueva película de Disney, una reedición del clásico de la animación de 1994, se ha convertido en viral gracias a que el tuitero Emilio Doménech ha capturado las historias que publicó en su perfil.

Su texto de queja es este: “Es la primera vez que me salgo de la sala de un cine por no poder ver la película... Y no porque no me hayan dejado, sino porque me ha sido imposible ver lo que hacen. Desde pequeña soy muy animalista y el ver cómo le hacen daño a un animal puede conmigo”.