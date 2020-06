Espinosa de los Monteros alaba a un político del PSOE: "Si no le conociera no sabría de qué partido es usted"

“Yo, que le he escuchado atentamente, si no le conociera no sabría decir de qué partido es usted porque lo que ha dicho, en gran medida o en grandísima medida, son cosas de sentido común, que creo que no tienen que ver con polarización ni a favor de la izquierda ni de la derecha ni del centro. Son cosas que tienen bastante lógica”, aseguró en el Congreso Espinosa de los Monteros.

“Quizá le sorprenda saber que estamos muy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho hoy aquí”, añadió el dirigente de Vox, que avisó: “Yo no sé si en su partido quizá le den un tirón de orejas después de esta intervención. Espero que no”.