Esta imagen de Eurovisión impacta y sorprende a partes iguales: se ve claramente por qué

Es el gran día de la música en Europa. El festival de Eurovisión aún no había empezado y las redes sociales ya se había llenado de comentarios que habían convertido el hashtag del evento en tendencia.

Más allá de los artistas y sus canciones, ha habido un mensaje que se ha repetido una y otra vez en los minutos previos al pistoletazo de salida: el público salía sin mascarilla y sin distancia de seguridad.

Esta imagen, de realidad prepandemia, ha chocado a los espectadores tras más de un año en el que el cubrebocas y el metro y medio de distancia han sido vitales para evitar una mayor propagación del virus.

“El agobio que me da ver a todo esa gente sin mascarilla”, ha dicho una tuitera. Otra, por ejemplo, ha calificado de “rarísimo” o “locura” el hecho que no haya ni una sola mascarilla. Alguno que otra también ha preguntado si en Holanda no había coronavirus.

La realidad es que en Holanda sí que hay covid, pero tal y como se hizo en el concierto de Love of Lesbian en Barcelona y como han contado los presentadores de TVE, los asistentes se han tenido que hacer una prueba diagnóstica previa al festival.

Además, se han tenido que registrar en una aplicación y mostrar el resultado en la entrada para justificar el negativo. Los mayores de 70 años, para mayor seguridad, no han podido acceder al recinto.