Hinojos, el pueblo que se plantea bautizar una plaza con el nombre de Fernando Simón

“Habrá tenido decisiones acertadas y equivocadas, pero trabajar en una emergencia sin tener las herramientas para tratarla... Una pandemia como esta que no conocemos no es nada fácil gestionarla y creo que ha estado a la altura independientemente de lo que haya podido fallar”, afirma Curiel sobre Simón. Nunca en sus nueve años de alcalde había tomado decisiones tan improvisadas como en estos meses, reconoce.

Debate en el pueblo

La iniciativa de llamar a la plaza como el responsable sanitario, desde que se ha dado a conocer, ha generado debate en una localidad que, hasta el momento, solo ha contado con dos casos sintómaticos y otros dos asintomáticos de coronavirus. “Cualquier persona mediática que está metida en algo tan politizado como esta pandemia tiene personas que le apoyan y que no. Estoy escuchando y analizando la situación”, asegura.

En el pleno que se celebró este jueves, el Partido Popular le planteó que se dedicara el homenaje a técnicos de la Junta de Andalucía, algo que ha definido como “fuera de juego”.

Curiel, que ganó las elecciones por tercera vez consecutiva, las dos últimas por mayoría absoluta, no quiere aprovecharse de su mayoría en el consistorio para tomar la decisión: “Yo me debo a un pueblo y no a una mayoría absoluta, ya veríamos como esté el ambiente para hacer una votación. No tengo la mayoría absoluta para este tipo de gestiones, el ciudadano se tiene que sentir más identificado porque no va a ser la plaza de la discordia, debe ser la plaza de la concordia”.