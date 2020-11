La actriz Rosario Pardo, tras escuchar estas palabras de Fernando Simón: "Eso es una chorrada"

Las declaraciones completas de Simón muestran que el epidemiólogo no estaba respondiendo al cierre de teatros y cines en España, sino a lo que está ocurriendo en otros países como Italia. Y, además, añadió este comentario:

“Pero, al mismo tiempo, tampoco podemos estigmatizar, culpabilizar a un sector que está haciendo las cosas, desde nuestro punto de vista, bien. De hecho, no se ha detectado prácticamente ningún riesgo específico en cines y teatros. Ninguna transmisión concreta. No quiere decirse que no pueda tener que hacerse. Pero ahora mismo, tal y como estamos en España, quizás no vaya a mejorar la transmisión sustancialmente sino lo que va a mejorar la transmisión es aplicar las medidas que se están aplicando pero bien. La cuestión no es ir proponiendo medidas constantemente, sino las que se proponen aplicarlas correctamente”.