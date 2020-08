Fernando Simón ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación para informar de los datos de coronavirus en España.

Sanidad ha confirmado 3.781 nuevos casos de coronavirus en el último día, un dato ligeramente superior al registrado el miércoles (cuando fueron 3.594). El balance también recoge 25 víctimas mortales en las últimas 24 horas.

Ya en la ronda de preguntas, un periodista ha preguntado: ”¿Qué le diría a esos padres que, incluso después de ver las medidas acordadas hoy, se están pensando llevar a sus hijos al colegio y tienen medio a hacerlo?”.

“Entiendo que si tienen miedo no es por si van a aprender menos en el colegio que en casa sino porque tienen miedo de que se infecten”, ha dicho el doctor en tono jocoso.

Simón ha asegurado que hay que valorar el “riesgo-beneficio” de estas acciones y “la infección de sus hijos no se tiene que producir únicamente en el colegio” también se puede producir en el parque, con los primos o si alguno de los padres se infecta trabajando.

“Los niños no pueden ser nuestros niños burbuja. Sí tenemos que tener personas mayores, y además si tienen patologías, burbuja, sí, porque tiene un riesgo de fallecimiento muy alto”, ha afirmado.

El virólogo ha explicado que entre los niños menores de 10 años la tasa de hospitalización es del 1,1% y la de letalidad del 0%: “No ha fallecido ningún niño con menos de 10 años”.

“Es verdad que tenemos muchos más casos en niños”, ha asegurado Simón, que ha afirmado que los riesgos, con las medidas que están tomando las comunidades autónomas, “son muy bajos”.

Aunque ha avisado: “Eso no quiere decir que no vaya a haber casos y brotes. Eso no quiere decir que no vaya a haber algún hospitalizado, eso puede pasar, pero la probabilidad es relativamente pequeña”.

El epidemiólogo también ha asegurado de forma rotunda que “si un niño tiene síntomas los padres no deben llevarlos al colegio” y que “hay mecanismos” para que uno de los dos progenitores pueda quedarse con el hijo en cuestión.