Fran Rivera se pronuncia sobre las comentadas fotos de Cayetano con otra mujer

Tras la publicación de las fotos, Fran Rivera, hermano de Cayetano, se ha mostrado indignado en Espejo Público, de Antena 3.

“Es un escándalo. De un rumor se hace una noticia. Es una amiga, que la agarras por la cintura, y tienes que aguantar que te llamen infiel, desleal, traidor. Las barbaridades que se han dicho de mi hermano estos días... ¿Por qué?, ¿por esas fotos?”, ha afirmado Fran Rivera.

″¿Os habéis parado a preguntar quién es esa chica? Yo no vengo a dar explicaciones porque no me corresponde. Todo son ‘fuentes cercanas, me dicen’... Eso a mí me suena. Las fotos no dicen nada, dicen los comentarios que se han dicho”, ha añadido.