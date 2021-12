García Montero: "Las reacciones a la muerte de Almudena me han recordado que hay otro tipo de sociedad"

Europa Press News via Europa Press via Getty Images Luis Garcia Montero, el 21 de diciembre.

“Supongo que estar hundido es un modo de seguir enamorado”. Eran las primeras palabras de Luis García Montero tras la muerte de Almudena Grandes, su pareja desde hacía casi tres décadas. Este miércoles, el poeta se ha sentado frente a los micrófonos de la Cadena SER en Hoy por Hoy para recordar a la célebre escritora.

“En nuestra relación la vida se mezclaba con la literatura”, ha dicho el autor sobre las dedicatorias que se dedicaron a lo largo de los años, que ha hablado sobre su estado de ánimo un mes después del fallecimiento de Grandes.

“Por un lado llevando la tristeza, que en este tipo de fechas hay que negociarla mucho con los ritos y con la sociedad, y, por otra parte, sintiéndome acompañado. El cariño que ha despertado Almudena, lo que ha significado su fallecimiento a la familia nos ha dado mucha compañía”, ha confesado a José Luis Sastre, agradeciendo el cariño que ha sentido de las personas que admiraban a Grandes.

Desde que se conoció la noticia de la muerte de la autora de Las edades de Lulú, las muestras de cariño no dejaron de sucederse y llegaron a su máxima expresión en el Cementerio Civil de Madrid durante su funeral, cuando cientos de lectores acudieron a despedirse de Grandes llevando sus libros. “Almudena era muy consciente de que había llegado a numerosos lectores, pero se hubiera sorprendido, como me he sorprendido yo, de que haya supuesto tanto la noticia de su muerte”, ha revelado García Montero, que también explica que es necesario “tomar conciencia de que perteneces a la educación sentimental de los lectores”.

El poeta y director del Instituto Cervantes ha aprovechado su paso por la SER para agradecer el cariño a los lectores “anónimos, pero también a los compañeros de profesión”, además de los políticos que acudieron al tanatorio o al funeral de la escritora. “Le dio a una noticia del mundo de la Cultura casi una dimensión de estado. Todas esas cosas le habrían alegrado a Almudena”, cuenta refiriéndose a la presencia de Pedro Sánchez y varios ministros en el entierro.

“Las reacciones ante la muerte de Almudena me han ayudado a recordar que hay otro tipo de sociedad, otro tipo de España, que es con la que estamos comprometidos y debemos tener en cuenta”, ha continuado.

Ante las preguntas de José Luis Sastre, el poeta ha respondido a la polémica ausencia de José Luis Martínez-Almeida en el Cementerio Civil. “No eché en falta a nadie. Después, al ver las polémicas en prensa, noté que había habido ausencias. Yo eché en falta a la institución del Ayuntamiento de Madrid”, ha sentenciado García Montero.

“Está claro que no hay simpatías ideológicas ningunas, pero... La verdad es que la despedida de Almudena va a ser memorable. Lo que hay dentro de los juegos de la política es una falta de conciencia democrática y de saber que una cosa es la institución y otra es el debate político. Me parece que no se comportan bien los que mezclan el griterío político y la mezquindad política con la institución”, ha proseguido el autor.

Esta semana se ha aprobado el nombramiento de Grandes como Hija predilecta de la ciudad Madrid en el marco de los presupuestos, después de que al alcalde la capital se negara a hacerlo tras su fallecimiento. “Ella nunca pidió nada y agradeció el cariño de las instituciones. Bienvenido sea. Cuando nombran Hija predilecta a Almudena Grandes, lo hace una institución. Es el ayuntamiento de Madrid y los juegos políticos de cada uno pues no tienen sentido”, ha proseguido.

En la mañana del funeral de Grandes, una de las imágenes más conmovedoras fue la de su marido depositando el poemario Completamente viernes sobre el féretro, después de besarlo. García Montero ha explicado por qué esa obra: “Llevaba en el bolsillo el libro porque al salir de casa por la mañana decidí meter dentro del libro alguna cosa que tuviera complicidad familiar. Fue el libro que yo le había dedicado a ella al principio de nuestra relación”.

El poeta ha revelado que tras el éxito de su novela debut, Grandes decidió lanzar Te llamaré viernes y, en palabras de García Montero, elegir ser escritora y no una famosa vendedora de libros. “Yo le reconocía —con el título del poemario— que me hubiera sido difícil vivir con una vendedora de libros a la que no admiraba, que era necesario tener admiración en el amor”, ha contado.