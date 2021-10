Gerard Piqué recuerda uno de sus momentos más polémicos: "¿Qué quieres que diga?"

David Ramos via Getty Images

David Ramos via Getty Images El central Gerard Piqué.

El central del Barcelona Gerard Piqué comentó este lunes durante una charla con el creador de contenidos Ibai Llanos su polémica con el exjugador Álvaro Arbeloa.

El futbolista catalán, en medio de la polémica que tenía con el exlateral, contestó en una rueda de prensa que Arbeloa es un “conocido, un cono-cido”.

Llanos se lo ha recordado y le ha comentado que ahí no estuvo bien. Piqué se defendió: “No fuimos amigos nunca, éramos conocidos”. Sus palabras no terminaron de convencer al streamer, que insistió que en esa declaración no estuvo correcto.

″¿Qué quieres que diga, que soy amigo de quién no soy amigo?”, le repitió el central del Barça.

Llanos le comentó que todo el mundo entendió que usó la palabra conocido para referirse a los habituales comentarios que recibía Arbeloa de que era un cono.

Piqué repitió su argumento: ”¿Qué éramos conocidos? No pasa nada, es la realidad. ¿Qué quieres que diga que éramos amigos?”.

Finalmente, dijo que la gente puede analizar lo que quiera, como este domingo el penalti pitado en el Barça-Valencia, pero que en el término conocido no hay nada más que analizar.