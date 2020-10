Gerontocracia en tiempo de COVID-19

JIM WATSON via Getty Images

JIM WATSON via Getty Images Los candidatos a la Presidencia estadounidense Joe Biden y Donald Trump.

La verdad es que dar la palabra y las riendas de la política a los mayores no fue un invento romano, nos tenemos que remontar más atrás, ya la política griega asentó sus decisiones en los consejos de ancianos.

Esta situación es nueva, antes no era así. Si echamos la mirada atrás, en la primera década del siglo pasado ningún candidato presidencial superó la edad de jubilación. Este techo lo rompió el presidente Eisenhower en su segundo mandato, al cumplir los sesenta y ocho años.

Que nadie considere esto como una crítica embravecida y poco piadosa hacia la edad de nuestros políticos, ya que tampoco debemos caer en las redes de la gerontofobia, a las que, por cierto, Aristóteles se aproximó.

En sus obras Política, Retórica y Éticaa Nicómaco este filósofo griego responsabilizó a la senectud de cuantos males encarnan los humanos y acuñó un tópico que cobró un enorme predicamento: la vejez es una enfermedad.

Una afirmación que, afortunadamente, fue recusada siglos después por Galeno (129-200 d. de C.), el médico romano consideraba que ambos términos no era sinónimos, a pesar de que el cuerpo de los ancianos no sea perfecto ni robusto y corra el riesgo de sufrir un elevado número de enfermedades.

Volviendo a las elecciones presidenciales, sea quien sea el próximo presidente del país de las barras y las estrellas es un buen momento para recordar una cita latina: Seni debetur veneratio. Al anciano se le debe veneración.