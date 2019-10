“No sé. Te lo digo en serio. No sé”, insistió el reportero de La Sexta. “Pero dame un abanico”, repitió Broncano.

Gonzo intentó primero pasar de puntillas por el asunto. “No sé. En serio. No soy de mirar la cuenta. Te lo digo de verdad”. Pero Broncano insistió: “Vale, pero aún así”.

Fue entonces cuando Gonzo se decidió a dar una cifra: “150, alrededor”. ”¿Alrededor de 150.000 euros?”, quiso confirmar el entrevistador. “Puede ser, sí”, zanjó.

“Esto siempre se agradece”, celebró Broncano antes de dar paso a algunas bromas sobre el asunto. “Te va a pasar lo mismo que cuando vino Jordi Évole. Mañana, en Periodista Digital pondrán: ’El comunista Gonzo...”, comentó.

“Hostia, quince años currando en esto, me parece que no me ha salido muy a cuenta”, replicó Gonzo.

“Ahora mismo está Inda escribiendo: ‘Pa’ ser tan rojo, bien que está forrao’, ’Dona el dinero a Maduro”, prosiguió Broncano, ante lo que el entrevistado aseguró que le da igual.

El presentador de Salvados también respondió a la pregunta de cuántas veces tiene sexo, que despachó con un: “Estoy servido”