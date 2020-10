Habla el protagonista de la foto del restaurante que da la vuelta a España: "Es para echarse a llorar"

View this post on Instagram

#hosteleria #azoque #zaragoza #restaurante #animo #fuerza #persistencia Nos vuelven a cerrar... Desde pequeños nos inculcan que el esfuerzo siempre tiene su recompensa, pero en momentos como este te hacen pensar que no es así, además de dudar de esos valores, te hace casi perder la ilusión e incluso el ánimo. Por un momento crees que trabajar en tu proyecto de lunes a domingo intentando mejorar a diario y con todo el sacrificio que eso supone, tal vez no sea suficiente. Sólo la gente que por suerte se tiene alrededor, clientes , amigos, familia, etc... ajenos a tu huracán de pensamientos te animan sin descanso y pueden hacer que sigas siendo fuerte. Te haces preguntas... ¿Porque cerrarnos si es posible unir el confinamiento perimetral con nuestro sector? Otras comunidades lo han demostrado ¿es posible que esta familia que está comiendo aquí, corra más peligro de infectarse aquí que en su casa? Si uno de ellos está infectado la suerte es la misma. ¿porque si la mayor tasa de infectados es de la franja de 15 a 24 años, "tenemos parte de culpa"? no vemos ese perfil de clientes en la hostelería... Y más y más, que hacerlo público en nuestro perfil solo podría dañarnos. Ojalá podamos volver a nuestro oficio, nuestra pasión, nuestra vida diaria en breves, pero no un 70 % como anuncian, si no todos y volvamos a ser los de siempre, los que abrimos un hueco de nuestra casa para que la gente pueda compartir sonrisas, momentos inolvidables y placeres. Todo esto gracias a él ánimo de nuestra gente, clientes, amigos, familia, etc...