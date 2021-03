Este nefasto año se ha caracterizado por hacer cumbre o cima en varios sentidos, o como lo denominan los expertos llegar al pico de la ola, ya sea en contagios, fallecidos, destrucción de empresas y empleos; y solo vamos por la tercera.

Simplemente, solo hay que ver, escuchar cualquier informativo o leer en un medio de comunicación y ahí están los datos. Mientras tanto, los expertos no se casan en avisar del riesgo extremo en el que estamos —la presión hospitalaria y de unidades de cuidados intensivos es la que es—. A pesar de lo anterior, las alarmas de las que no disponíamos en un principio, las tenemos encima de las mesas de los responsables y me parece que siguen sin ser atendidas.

Parece primordial atender a la que han llamado fatiga pandémica de una población cansada de restricciones y deseosa de viajar, celebrar, salir de esta especie de efecto invernadero que nos ha traído la covid. Cuadros de ansiedad, tristeza, trastornos del sueño, apatía que ha mostrado la población en general y son con los que convivimos los que perdimos hace demasiado tiempo la salud. Algunos nos dirán que siempre estamos con lo mismo y la respuesta podría ser bidireccional.

La verdad que viendo cómo están las terrazas de muchas ciudades —en particular, contemplo que en ciertas ciudades son ya la gran terraza—, la fatiga la vislumbro más en los que llevan un año sin descanso en los centros sanitarios, en sus comercios cerrados, en las empresas que están a punto de derrumbarse, sumados en un ERTE si han tenido la posibilidad, en las largas colas del hambre que no dejan de crecer, en los cuidadores no profesionales, etc. En todos ellos no se ve la cima.