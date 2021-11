Hugo Silva 'revienta' el contador de 'me gusta' con su respuesta a este tuit

El actor Hugo Silva se ha coronado en Twitter por la irónica y muy breve respuesta que ha dado a un usuario que le había criticado.

Todo ha ocurrido a raíz de una réplica que el actor ha dado a Juan Carlos Girauta, exdiputado de Ciudadanos en el Congreso.

“Son una piara. No tienen límites. La única opción que nos dejan es jugar con sus reglas: ninguna”, había asegurado el expolítico en relación a unas declaraciones del también actor Pepón Nieto, compañero de Silva en Los Hombres de Paco, en las que cargaba contra Isabel Díaz Ayuso.

“Me daba la sensación incluso como de que estaba mal medicada, hacía como cosas así raras. Pero que no pasa nada, yo también he estado mal medicado, ¿eh? Pero no he presidido la Comunidad de Madrid”, fueron las palabras de Pepón Nieto, que han provocado una enorme polémica.

Tras el mensaje de Girauta, Hugo Silva reaccionó con un contundente: “QUE TE ACUESTES”.

Y a ese mensaje respondió otro usuario: “Hugo Silva, El típico subnormal medio mugriento de barba sucia y piños sarro , que de no ser por el físico estaría pidiendo limosna en un semáforo”.

“El típico parásito sin talento aupado por los medios de la izquierda. Normal que el cine español esté como está”, añadió.

Y la réplica que ha hecho triunfar a Hugo Silva ha sido breve. Un simple “A ver si nos aclaramos….” que subraya la contradicción en el mensaje que ha recibido.

Esa contestación ha tenido gran acogida en Twitter, con más de 3.000 ‘me gusta’ en menos de dos horas.