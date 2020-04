INSTRUCCIONES PARA... Montar la biblioteca o discoteca de tus sueños

Para mantener el orden, es importante que sigas siempre estas pautas:

1. Categoriza. Agrupa por categorías los libros o los discos de la manera que te resulte más útil. Ordénalas por temática, época o frecuencia con las que echas mano de ellos.

2. Reduce. Regala, vende o recicla las cosas que no uses, que tengas repetidas o estén muy deterioradas.

3. Mide y cuenta. Toma medidas y contabiliza todas las cosas que ya has decidido conservar para calcular cuánto espacio vas a necesitar.

¡APÚNTATE A NUESTRO BOLETÍN! ¿Quieres que no se te pase nada? Recibe cada día lo más importante de la actualidad. Y los sábados, los mejores virales y artículos culturales. Los boletines pueden contener contenido o publicidad personalizada. Quiero saber más Boletín diario Introduce una dirección de e-mail válida ¡Gracias por suscribirte! Pronto recibirás un correo para confirmar tu suscripción. Hay un problema para procesar tu solicitud; por favor intenta nuevamente. Twitter

Facebook

Instagram

PASO 2. Elige un sitio de la casa