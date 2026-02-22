Va a un acto con Sánchez en La Moncloa, se fija en lo que lleva puesto en la solapa y la reacción de él ya se ha visto miles de veces

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a dejar un momento que se está haciendo viral durante el acto de homenaje al pueblo gitano con motivo del 600 aniversario de su llegada a España en La Moncloa.

Al final del mismo, el líder del Ejecutivo estaba hablando con un grupo de jóvenes y una de las asistentes no dudó en cortarle y reaccionar, señalando, a lo que él llevaba en la solapa.

"Mira su pin. Qué bonito", ha asegurado ella, momento en el que Sánchez dejó de hablar y respondió de forma instantánea. "Sí... ¿Te gusta? Te lo doy", contestó, mientras se cogía la solapa del traje.

En un segundo vídeo, desde otro lado. Se ve cómo Sánchez le entrega el pin, mientras ella le da las gracias. "A ti", contesta el líder del Ejecutivo español. "Me lo voy a guardar como el ratoncito Pérez", ha razonado, en una publicación que suma más de 20.000 reproducciones.

Le han llegado a llamar "primo Pedro"

Durante su discurso, Pedro Sánchez ha puesto en valor las bondades del pueblo gitano. Ha justificado que son "parte intrínseca" de la historia de España y que, sin ella, "no podría entenderse" la huella que ha dejado en personas el cantaor Camarón, la cantante Lola Flores, el pintor Julio Romero de Torres o el compositor Manuel de Falla, entre otros.

El presidente del Gobierno, al que han llegado a llamar "primo Pedro", ha avisado que aquellos que siguen produciendo discurso de odio en redes sociales, los promueven, amparan o difunden, van tener "toda la fuerza del Estado de derecho" para combatirlos.

Sánchez ha asegurado que los avances "no son suficientes, no bastan y todavía queda mucho camino por recorrer", ya que "siglos de discriminación y antigitanismo no se borran en unas décadas".

"El pueblo gitano no está en los márgenes de la sociedad, está en las aulas, está en los centros de trabajo, está en los barrios, en los ayuntamientos, en los parlamentos, y el pueblo gitano no pide caridad ni folclore, pide algo mucho más sencillo, pero también mucho más auténtico, y es respeto, igualdad y reconocimiento", ha destacado.

Los premiados

En el acto homenaje se han entregado varios premios. Estos son los galardonados: