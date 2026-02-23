Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Leire Martínez se planta en su gran concierto en solitario: "No voy a volver a contestar una pregunta sobre La Oreja de Van Gogh"
Cultura
Cultura

Leire Martínez se planta en su gran concierto en solitario: "No voy a volver a contestar una pregunta sobre La Oreja de Van Gogh"

La cantante ha arrancado su gira este domingo en La Riviera.

Marina Prats
Marina Prats
Leire Martínez en un concierto durante el Orgullo 2025 el pasado mes de julio.
Leire Martínez en un concierto durante el Orgullo 2025 el pasado mes de julio.Europa Press via Getty Images

Pisando fuerte y con una clara visión en su carrera en solitario. Leire Martínez publicó este viernes su primer LP tras su salida de La Oreja de Van Gogh, Historias de aquella niña, y este domingo ha dado el pistoletazo de salida de su gira con un aplaudido concierto en La Riviera. 

Lo ha hecho colgando el cartel de "entradas agotadas", con una imponente banda con Víctor Elías entre sus músicos y mezclando en su repertorio sus nuevas canciones, canciones de sus 17 años al frente de la banda donostiarra y también canciones de LODVG de la época de Amaia Montero como vocalista del grupo

Eso sí, con respecto a su vínculo con el grupo, Martínez ha querido mandar un mensaje a los periodistas y a los titulares que continuamente la relacionan con el grupo y que buscan faltarle al respeto y ha ejemplificado con algo que le ha sucedido en la reciente promoción de su nuevo trabajo.

"Quería poner el ejemplo de un titular que he leído después de esta pasada de semana de promoción que he tenido, que dice algo así como: 'Amaia compuso las canciones y yo las voy a cantar porque me sale casi del mismísimo'. No sé a vosotros, pero, a mí, este titular me resulta, cuanto menos, tendencioso y bastante 'respetifalto', que se suele decir. Os garantizo que no conteste eso en ningún momento y, desde luego, no entiendo qué se pretende con este tipo de titulares", recalcó la artista, que también quiso poner en valor la labor de los periodistas.

"Como soy de las que creen que las cosas se cambian desde dentro, porque entiendo la necesidad de que la gente entre en tu noticia y no en la de al lado, entiendo que el periodista tiene un jefe que le pide el titular... creo que, más allá de la empresa a la que representemos, somos personas y está en nuestras manos actuar de una determinada forma o no", enfatizó. 

Sin embargo, para concluir su alegato, Martínez realizó una promesa de cara a futuras promociones. "Aquí y ahora, pongo a Dios por testigo, que no voy a volver a contestar ni una sola pregunta que haga referencia a La Oreja de Van Gogh. Si no se va a ser capaz de no respetar lo que yo haya dicho, no quiero dar pie a titulares que no firmo", zanjó, recibiendo una gran ovación por parte del público.

Sus palabras sobre una hipotética vuelta con LODVG

En una de estas entrevistas de promoción, concretamente con ABC, Martínez era preguntada sobre una posible vuelta al grupo donostiarra en un futuro y cómo reaccionaría. A ello aseguró que ahora mismo "no podría contestar" y que todo dependería del momento en cuestión. Sin embargo, no cerró del todo la puerta a un posible regreso con la banda.

"Yo nunca cierro puertas, porque sería negar parte importante de mi vida. Las cosas se acabaron como se acabaron, pero eso no implica que el tiempo que pasé con ellos también tuviera muchas cosas maravillosas. No quiero renunciar a eso ni olvidarlo, ni desterrarlo", explica. "Si llega ese día, habría que ver cómo, por qué... Si llega ese momento y siento que es una opción, pues por qué no", matizó.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO