Leire Martínez se planta en su gran concierto en solitario: "No voy a volver a contestar una pregunta sobre La Oreja de Van Gogh"

Pisando fuerte y con una clara visión en su carrera en solitario. Leire Martínez publicó este viernes su primer LP tras su salida de La Oreja de Van Gogh, Historias de aquella niña, y este domingo ha dado el pistoletazo de salida de su gira con un aplaudido concierto en La Riviera.

Lo ha hecho colgando el cartel de "entradas agotadas", con una imponente banda con Víctor Elías entre sus músicos y mezclando en su repertorio sus nuevas canciones, canciones de sus 17 años al frente de la banda donostiarra y también canciones de LODVG de la época de Amaia Montero como vocalista del grupo.

Eso sí, con respecto a su vínculo con el grupo, Martínez ha querido mandar un mensaje a los periodistas y a los titulares que continuamente la relacionan con el grupo y que buscan faltarle al respeto y ha ejemplificado con algo que le ha sucedido en la reciente promoción de su nuevo trabajo.

"Quería poner el ejemplo de un titular que he leído después de esta pasada de semana de promoción que he tenido, que dice algo así como: 'Amaia compuso las canciones y yo las voy a cantar porque me sale casi del mismísimo'. No sé a vosotros, pero, a mí, este titular me resulta, cuanto menos, tendencioso y bastante 'respetifalto', que se suele decir. Os garantizo que no conteste eso en ningún momento y, desde luego, no entiendo qué se pretende con este tipo de titulares", recalcó la artista, que también quiso poner en valor la labor de los periodistas.

"Como soy de las que creen que las cosas se cambian desde dentro, porque entiendo la necesidad de que la gente entre en tu noticia y no en la de al lado, entiendo que el periodista tiene un jefe que le pide el titular... creo que, más allá de la empresa a la que representemos, somos personas y está en nuestras manos actuar de una determinada forma o no", enfatizó.

Sin embargo, para concluir su alegato, Martínez realizó una promesa de cara a futuras promociones. "Aquí y ahora, pongo a Dios por testigo, que no voy a volver a contestar ni una sola pregunta que haga referencia a La Oreja de Van Gogh. Si no se va a ser capaz de no respetar lo que yo haya dicho, no quiero dar pie a titulares que no firmo", zanjó, recibiendo una gran ovación por parte del público.

Sus palabras sobre una hipotética vuelta con LODVG

En una de estas entrevistas de promoción, concretamente con ABC, Martínez era preguntada sobre una posible vuelta al grupo donostiarra en un futuro y cómo reaccionaría. A ello aseguró que ahora mismo "no podría contestar" y que todo dependería del momento en cuestión. Sin embargo, no cerró del todo la puerta a un posible regreso con la banda.

"Yo nunca cierro puertas, porque sería negar parte importante de mi vida. Las cosas se acabaron como se acabaron, pero eso no implica que el tiempo que pasé con ellos también tuviera muchas cosas maravillosas. No quiero renunciar a eso ni olvidarlo, ni desterrarlo", explica. "Si llega ese día, habría que ver cómo, por qué... Si llega ese momento y siento que es una opción, pues por qué no", matizó.