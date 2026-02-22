Una inquilina que debía abandonar la vivienda al vencer el contrato de alquiler se cae accidentalmente por la ventana y condenan al propietario

Cuando alguien es propietario de una vivienda en alquiler, no basta con firmar el contrato y entregar las llaves, sino que mantiene la responsabilidad legal de garantizar que el inmueble esté en condiciones seguras y adecuadas para sus ocupantes. Esto incluye el correcto mantenimiento de estructuras, barandillas, instalaciones eléctricas y cualquier elemento que pueda afectar la seguridad de quienes habitan la propiedad.

Todo ello es obligación del propietario incluso si el inquilino permanece tras el vencimiento del contrato u ocupa la vivienda sin autorización. Así lo confirmó la Corte de Casación francesa, el 15 de septiembre de 2022, al responsabilizar al propietario de un piso donde una mujer se cayó desde la ventana de la cocina debido al desprendimiento de la barandilla, la cual estaba en mal estado por falta de mantenimiento.

A pesar de que la ocupante permanecía en la vivienda de manera irregular, los jueces consideraron que la caída se debió a negligencia del propietario, quien debía asegurar que el inmueble no presentara riesgos para la seguridad, según recoge Droit-finances.net. La decisión se basó en el artículo 1244 del Código Civil francés, que estipula que “el propietario de un edificio es responsable de los daños causados por su derrumbe, cuando este se deba a la falta de mantenimiento (...)”.

Estándares mínimos de seguridad

El caso llegó hasta la Sala Civil Segunda, que rechazó el argumento de los propietarios de que la ocupación “sin derecho ni título” de la vivienda bastaba para excluir su responsabilidad. Los hechos, tal como constataron las instancias inferiores y confirmó la Corte, mostraron que la víctima se precipitó desde la ventana de la cocina cuando cedió la baranda, cuya fijación mostraba defectos atribuibles a falta de mantenimiento.

Los magistrados consideraron aplicable la responsabilidad del propietario por los daños causados por el “estado ruinoso” o los defectos del inmueble cuando el accidente resulta de un defecto de conservación. De esta forma, se insiste en que los edificios deben cumplir con estándares mínimos de seguridad y que elementos como barandillas, ventanas o balcones deben ser revisados periódicamente para evitar riesgos previsibles, independientemente de quién ocupe la vivienda.

Bien es cierto que, tras la finalización del contrato de alquiler, la ocupante decidió permanecer en la vivienda ilegalmente, pero su accidente y la decisión de la Corte recuerdan que la responsabilidad sobre la seguridad del inmueble no desaparece con la expiración del contrato. El caso deja un precedente claro para propietarios e inquilinos sobre la importancia del mantenimiento continuo, subrayando que la negligencia puede tener consecuencias legales graves.