Quiénes son los astronautas que viajarán a la Luna tras más de 50 años

El ser humano volverá a la Luna en el marco de la misión Artemis tras más de 50 años, cuando en la década de los 60 la NASA desarrolló el programa espacial tripulado Apolo, que se dio por finalizado en 1972.

Para la primera misión Artemis tripulada a la Luna, que previsiblemente se lanzará en marzo de 2026 y que durará diez días, se seleccionaron cuatro astronautas:

El comandante Reid Wiseman.

El piloto Victor Glover.

La especialista de misión Christina Koch de la NASA.

El especialista de misión Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense.

Desde la NASA destacan que estos exploradores "representan lo mejor de la humanidad, atreviéndose a forjar nuevas fronteras en el espacio" en nombre de todos los seres humanos.

Artemis II será la primera prueba de vuelo tripulado de la NASA del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orión alrededor de la Luna, con el fin de verificar las capacidades actuales para que los humanos exploren el espacio profundo y preparar el terreno para la exploración y la ciencia a largo plazo en la superficie lunar.

Esta misión confirmará que todos los sistemas de la nave funcionan según lo diseñado con tripulación a bordo en el entorno real del espacio profundo.

Qué se espera de la misión

La misión allanará el camino para las misiones a la superficie lunar, estableciendo capacidades de ciencia y exploración lunar a largo plazo, e inspirará a la próxima generación de exploradores: la Generación Artemis.

La tripulación de cuatro astronautas despegará en una misión de aproximadamente 10 días desde el Complejo de Lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, abriéndose paso más allá del alcance de la Tierra sobre el mega cohete lunar de la agencia.

En el transcurso de unos dos días, verificarán los sistemas de Orión y realizarán una prueba de demostración de objetivos relativamente cerca de la Tierra antes de comenzar el viaje hacia la Luna.

El módulo de servicio de Orión, de fabricación europea, dará a la nave el gran impulso necesario para liberarse de la órbita terrestre y poner rumbo a la Luna. Este encendido de inyección translunar enviará a los astronautas en un viaje de ida de unos cuatro días, llevándolos alrededor del lado oculto de la Luna, donde finalmente crearán una trayectoria en forma de ocho que se extenderá a 370.000 kilómetros de la Tierra.

En su distancia máxima, la tripulación volará unos 7.400 kilómetros más allá de la Luna. Durante el viaje de regreso de aproximadamente cuatro días, los astronautas continuarán evaluando los sistemas de la nave.

En lugar de requerir propulsión para el retorno, esta trayectoria eficiente en combustible aprovecha el campo gravitatorio Tierra-Luna, asegurando que -tras su viaje alrededor del lado oculto de la Luna- Orión sea atraída naturalmente de vuelta por la gravedad de la Tierra para la etapa de retorno libre de la misión.

La tripulación soportará la reentrada de alta velocidad y alta temperatura a través de la atmósfera de la Tierra antes de amerizar en el Océano Pacífico frente a la costa de San Diego, donde serán recibidos por un equipo de recuperación compuesto por personal de la NASA y del Departamento de Defensa, quienes los llevarán de vuelta a tierra firme.

Los seleccionados

El comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, fue seleccionado como astronauta de la NASA en 2009 y completó el entrenamiento de astronauta en mayo de 2011.

Reid Wiseman es un veterano de la Marina con 27 años de servicio, piloto, padre, ingeniero y nativo de Baltimore. Fue seleccionado como astronauta por la NASA en 2009 y sirvió como Ingeniero de Vuelo a bordo de la Estación Espacial Internacional para la Expedición 41, desde mayo hasta noviembre de 2014.

Durante la misión de 165 días, Reid y sus compañeros de tripulación completaron más de 300 experimentos científicos en áreas como fisiología humana, medicina, ciencias físicas, ciencias de la Tierra y astrofísica. Este fue el primer vuelo espacial de Reid, el cual también incluyó casi 13 horas como caminante espacial principal durante dos excursiones fuera del complejo orbital.

Reid también fomentó una fuerte presencia en las redes sociales a lo largo de su misión, compartiendo las emociones de los vuelos espaciales vistas a través de los ojos de un astronauta.

Obtuvo una Licenciatura en Ciencias del Instituto Politécnico Rensselaer en Troy, Nueva York, y un Máster en Ciencias en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. Ha sido Jefe de la Oficina de Astronautas.

El piloto es Victor J. Glover, seleccionado como astronauta de la NASA en 2013. Fue piloto de la misión SpaceX Crew-1 de la NASA a la Estación Espacial Internacional, como parte de la Expedición 64.

Glover fue seleccionado como astronauta mientras trabajaba como becario legislativo en el Senado de los Estados Unidos. Sirvió como piloto de la nave espacial Dragon Crew-1, llamada Resilience, que voló a la Estación Espacial Internacional, donde también ejerció como ingeniero de vuelo para las Expediciones 64/65.

Nacido en California, obtuvo su título universitario en ingeniería mientras competía como atleta en dos deportes y servía a su comunidad. Glover es aviador naval y fue piloto de pruebas en los aviones F/A-18 Hornet, Super Hornet y EA-18G Growler. Él y su familia han estado destinados en muchas ubicaciones de los Estados Unidos y Japón, y él ha participado en despliegues tanto en combate como en tiempos de paz.

La primera mujer

La primera mujer en volar a la Luna es Christina Hammock Koch, que fue seleccionada como astronauta de la agencia espacial norteamericana en el año 2013.

Ha sido ingeniera de vuelo en la Estación Espacial Internacional para las Expediciones 59, 60 y 61. Koch estableció el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer, con un total de 328 días en el espacio, y participó en la primera caminata espacial totalmente femenina. Ha sido asignada como Especialista de Misión I de la misión Artemis II de la NASA.

El primer astronauta no estadounidense en viajar a la Luna será el canadiense Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Nacido en 1976 en Ontario, se crió en una granja cerca de Ailsa Craig hasta que se mudó a Ingersoll para estudiar en la escuela secundaria.

El coronel Hansen está casado y tiene tres hijos. Sus principales aficiones son la navegación a vela (crucero y regatas), la escalada en roca y el ciclismo de montaña.

Es licenciado con honores en Ciencias Espaciales en el Royal Military College de Canadá. Obtuvo un máster en ciencias físicas de la misma institución, con un enfoque de investigación en el rastreo de satélites de gran campo de visión.

Entre sus reconocimientos destaca el Premio de la Liga de Cadetes del Aire de Canadá; Mejor Graduado de la Fuerza Aérea del Royal Military College de Canadá (mayo de 1999); Trofeo Conmemorativo Clancy Scheldrup; Graduado Destacado en el Curso de Vuelo Básico (2001); Alas de Piloto de la Fuerza Aérea Canadiense (mayo de 2002); Condecoración de las Fuerzas Canadienses; 12 Años de Buen Servicio (octubre de 2006); Medalla del Jubileo de Diamante de la Reina Isabel II (2012); o Medalla de Oro de la Real Sociedad Geográfica Ca