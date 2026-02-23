El príncipe Guillermo y Kate Middleton sorprenden a todos en los BAFTA en pleno escándalo por la detención del expríncipe Andrés: "Necesito estar tranquilo"

Los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, este 22 de febrero en la entrega de los premios BAFTA.

El pasado jueves, la casa real británica recibía uno de los varapalos más graves de toda su historia: el expríncipe Andrés era detenido por la policía en su domicilio en Sandringham por "sospecha de mala conducta en un cargo público" relacionado por su su vinculación con el caso Epstein, concretamente por facilitarle a este información comercial cuando ostentaba el cargo de Representante Especial del Reino Unido para el Comercio e Inversiones Internacionales.

Carlos III emitió ese mismo día un contundente comunicado en el que dejaba clara la total disposición de Buckingham a colaborar con la policía y enfatizaba que "la ley debe seguir su curso". Y lo que ha seguido su curso han sido los actos públicos de la familia real, ajena al escándalo.

Así lo han demostrado también este fin de semana los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, quienes han aparecido por sorpresa, sin que estuviera previsto en su agenda oficial, en los premios de la Academia de Cine Británica, los BAFTA.

Guillermo es el presidente de honor de la institución desde 2010, sin embargo, en los últimos 3 años había acudido en solitario debido al proceso de recuperación del cáncer de Kate Middleton, quien ha acaparado este domingo todas las miradas con su look: un vestido vaporoso de Gucci en tonos rosas de manga corta, mientras que Guillermo ha optado por una chaqueta de terciopelo color berenjena.

Los príncipes Kate y Guillermo en los premios BAFTA de este domingo. WireImage

"Necesito estar tranquilo y ahora mismo no lo estoy"

En la gala, donde la española Sirat se fue de vacío después de que Valor Sentimental se llevara el galardón a Mejor película de habla no inglesa y en la que triunfó Una batalla tras otra, Guillermo y Kate pudieron hablar con varios actores, productores y nombres de la industria.

Ambos hablaron de la gran película británica del año, Hamnet, que se alzó con el BAFTA a Mejor película británica y Mejor actriz y, aunque Guillermo aseguró no haberla visto, dejó entrever cuál es la situación que atraviesa en este huracán que vive la casa real británica. "Necesito estar bastante tranquilo y no lo estoy ahora mismo", señaló sobre su necesidad para ver la cinta.

La que sí confesó haberla visto fue Kate Middleton, quien aseguró haber acabado en "un mar de lágrimas". "Fue mala idea. Terminé con los ojos muy hinchados. Estaba muy bien grabada y la música también, la banda sonora es fantástica", destacó.

No obstante, tanto Guillermo como Kate dejaron claro que el cine es uno de sus principales hobbies. "Lo que me encanta de las películas es que hay muchísimos tipos distintos. Hay mezclas muy extremas y eso lo hace interesante; no sabes lo que vendrá después", señalaba el hijo mayor de Carlos III, aunque Middleton apuntaba que con tres hijos era más complicado. "Tener hijos es malísimo para ver películas", bromeó.