Pide un menú del día en un restaurante, el segundo lo quiere para llevar, pero el camarero la lía y lo que hace el dueño es para poner en valor

La dietista y creadora de contenido Paloma Cuevas (@palomacuevas13) ha contado una anécdota que ha vivido en un restaurante, a la que ha sacado valor por el enorme gesto que ha tenido el dueño del restaurante con su madre y con ella. Le ha dado tanta trascendencia que hasta ha recomendado ir, porque es un local al que ha ido más de una vez y conoce bien cómo es la comida allí y el gran trato que dan a los clientes.

"Nos hemos ido a Salobreña (Granada) y hemos comido en Casa Emilio, quedaros con ese nombre porque es un sitio en el que mi madre y yo ya hemos comido muchas veces, se come espectacular; encima, siento que calidad-precio es brutal porque no ha costado menos de 15 euros", ha relatado.

Lo que destaca por encima de todo es el precio, sobre todo teniendo en cuenta que el restaurante está a pie de playa, un motivo que los hosteleros emplean para subir el precio excesivamente.

Al segundo plato ya no tenían hambre

El menú constaba de un primer y segundo plato, más el postre y el café. Tras comerse el primer plato, en el segundo ya no tenían hambre, por lo que lo han pedido para llevar. Se han tomado el café y el postre y, como el camarero en cuestión no había vuelto con el segundo plato, se lo recordaron.

Fue entonces cuando, a los minutos, llegó el dueño del restaurante: "Ha venido de la nada a pedirnos disculpas porque el camarero, que también había venido, estaba superapurado y con las prisas, porque estaba todo el restaurante a tope, lo ha tirado".

"Habían pedido a cocina hacérnoslo de nuevo. Mi madre y yo nos queríamos morir de la pena que nos ha dado, de hecho, le hemos dicho que no hace falta, que no pasaba nada, simplemente lo habíamos puesto para llevar precisamente para que no se tirara", ha contado.

"Si ya se ha tirado, no pasa nada, no nos tenían que hacer uno nuevo, pero ellos decían que no, que no y que no, que lo tenían que hacer de nuevo", ha añadido.

Lo ha puesto muy en valor: "Nos ha dado una pena, pero bueno, pero de verdad que os recomiendo Casa Emilio, las veces que hemos estado son así de serviciales".