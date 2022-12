Integridad territorial futbolística

Xinhua News Agency via Getty Images

El partido de fútbol Marruecos-España, que tendrá lugar el próximo martes dentro de los octavos de final del Mundial de Catar, ha desbordado por completo el ámbito deportivo para alcanzar de lleno el marco de las polémicas políticas que cada vez crispan más la vida parlamentaria española. Vox, siempre atento a la integridad territorial de nuestro país, no ha podido pasar por alto que, durante noventa minutos, a partir de las cuatro de la tarde del día 6, España dispondrá de un terreno que deberá defender de las incursiones de ciudadanos marroquíes en el Education City Stadium de Rayán. Entiende la formación de ultraderecha moderada que la celebración en esa misma fecha del Día de la Constitución dota al encuentro de una relevancia destacada, motivo por el cual conviene extremar todas las precauciones.

“Nosotros no tenemos ningún problema con que los jugadores marroquíes entren en el campo español. Las jugadas de incursiones y ataques son lances que enriquecen y traen prosperidad al deporte del balompié, pero aquellos deportistas que decidan ingresar en nuestro terreno han de entender que tienen que adaptarse a las tradiciones y las normas que nos hemos dado entre todos para regular el juego. Lo que no toleraremos es que ingresen para saltarse el reglamento. Es por ello que hemos pedido formalmente a la FIFA que cada vez que algún jugador de nuestro hermano país norteafricano cometa una falta estando en terreno español, se añada a la sanción señalada la deportación del futbolista a su campo y la prohibición de que en el futuro el jugador pueda volver a traspasar la línea de mitad del campo”.

“Estamos a favor del fútbol”, continúa el comunicado, “pero del fútbol regulado y ordenado, no de ese fútbol caótico que defiende Sánchez, y que sólo trae a nuestro terreno de juego inseguridad, tarjetas rojas y penaltis. No se puede olvidar que somos la puerta de entrada a Europa, y una política deportiva territorial laxa e irresponsable puede acabar trayendo problemas a selecciones como las de Francia, Inglaterra o Portugal que todavía se encuentran disputando la Copa del Mundo”. Hasta el momento la FIFA no se ha pronunciado sobre las peticiones de Vox, pero el resto de las formaciones políticas españolas han mostrado su absoluto rechazo. De hecho, Íñigo Errejón ha declarado que Más Estado Español instalará una pancarta enorme tras la portería de Unai Simón con el texto “Welcome Moroccans”.